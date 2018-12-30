Флагманские смартфоны Huawei P30 показали на видео

На YouTube-канале Concept Creator появилось видео, на котором изображены флагманские смартфоны Huawei P30. Видео было создано на основе многочисленных утечек – примерно так и будет выглядеть финальный образец. Отметим тройную основную камеру в Huawei P30 и четверную в Huawei P30 Pro, а также вырез в форме капли для фронтальной камеры. Смартфонам также прочат топовый фирменный чипсет Kirin 985, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения, а также 6,1- и 6,5-дюймовые OLED-дисплеи. Официальный анонс новых флагманов Huawei ожидается в конце февраля на выставке MWC 2019.