Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 показали на рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал качественные рендеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, которые еще не были представлены официально. Слева расположена младшая модель Samsung Galaxy S10 Lite, посередине Galaxy S10, а справа старшая модель Galaxy S10+. Судя по изображениям, Galaxy S10 Lite получит сдвоенную тыльную камеру, а старшие модели смогут похвастаться тройными модулями. При этом Galaxy S10+ получит продолговатый вырез экрана со сдвоенной фронтальной камерой, а у младших моделей он будет круглым и с одинарной камерой для селфи.