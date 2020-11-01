Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появился в продаже

Компания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый телевизор Smart TV S1, который был представлен в середине прошлого месяца. Во время презентации была озвучена цена в 1050 долларов, однако эта стоимость актуальна только в рамках распродажи, а затем она остановится на цифре в 1195 долларов.

За эти деньги пользователи получают телевизор, оснащенный 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой кадровой частоты 120 Гц, 120% охватом цветовой палитры NTSC, 120 зонами яркости, пиковой яркостью 1500 кд/кв.м, четырехъядерной платформой MediaTek MT9950, акустикой формата 5.1.2 из 18 громкоговорителей, поддержкой Dolby Atmos, выдвижной камерой, модулями Wi-Fi 6 и NFC, 8,5 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, интеллектуальным голосовым помощником, а также предустановленной операционной системой ColorOS TV.