Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появился в продаже

Компания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый телевизор Smart TV S1, который был представлен в середине прошлого месяца. Во время презентации была озвучена цена в 1050 долларов, однако эта стоимость актуальна только в рамках распродажи, а затем она остановится на цифре в 1195 долларов.

За эти деньги пользователи получают телевизор, оснащенный 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой кадровой частоты 120 Гц, 120% охватом цветовой палитры NTSC, 120 зонами яркости, пиковой яркостью 1500 кд/кв.м, четырехъядерной платформой MediaTek MT9950, акустикой формата 5.1.2 из 18 громкоговорителей, поддержкой Dolby Atmos, выдвижной камерой, модулями Wi-Fi 6 и NFC, 8,5 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, интеллектуальным голосовым помощником, а также предустановленной операционной системой ColorOS TV.
Комментарии и отзывы Oppo Smart TV S1
Обзоры:
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Новости:
Игровой монитор Gigabyte M27Q оснащен переключателем KVM

Компания Gigabyte представила новый игровой монитор M27Q с переключателем KVM. Функция KVM позволяет упра...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей

В начале октября мы проводили тесты монитора Philips 242B1, осна...
AOC анонсировала три модели мониторов с частотой 75 Гц нового поколения

Компания AOC недавно анонсировала три новых модели мониторов. Которые оснащены экраном с диагональю 31,5 ...
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евро...
GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евроАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене экшн-камеры GoPro Hero 9 Black,...
Компания Yangtze Memory анонсировала 128...
Компания Yangtze Memory анонсировала 128Компания Yangtze Memory (YMTC) представила данные о производительности чипа 3D NAND QLC. Согласно данным ...
Киберспортивная организация Fnatic возоб...
Киберспортивная организация Fnatic возобЛондонская киберспортивная организация Fnatic возобновила сотрудничество с производителем смартфонов OneP...
Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000...
Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000Снегоуборщики стали незаменимой техникой в уборке зимних осадков с придомовой территории. Агрегаты позвол...
Honor 30i появился в российской продаже...
Honor 30i появился в российской продажеБренд Honor дал старт российским продажам смартфона Honor 30i, который был доступен для предзаказа с 11 с...
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 представ...
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 представКомпания Samsung Electronics представила складной смартфон Galaxy Z Fold2, который получил гибкий экран. ...
Microsoft планирует приобрести приложени...
Microsoft планирует приобрести приложениПрезидент США Дональд Трамп нацелился запретить приложение TikTok на территории страны. Обуславливается э...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц ...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30 Ultra, который будет представлен уже зав...
Новая линейка мониторов SuperSolid Pro...
Новая линейка мониторов SuperSolid ProSuperSolid анонсировала три новых монитора для геймеров и создателей контента после запуска SuperSolid P2...
Представлен смартфон OnePlus 8T Cyberpun...
Представлен смартфон OnePlus 8T CyberpunOnePlus намерена выпустить смартфон OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077 Limited Edition. OnePlus сотруднича...
Операционная система для майнинга MinerO...
Операционная система для майнинга MinerOНаверняка уже все слышали о таком понятии, как майнинг, криптовалюта и биткоины. Майнинг - это добыча кри...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц O...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц OКитайские источники поделились живым фото дисплея, который принадлежит еще не представленному официально ...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литровОбзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor