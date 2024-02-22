Флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra оценили в 900 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, который обойдется в Китае в 905, 975 и 1085 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия, модемом для сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и предустановленной ОС Hyper OS на основе Android 14.

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