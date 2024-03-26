Флагманский планшет Vivo Pad3 Pro оценили в $415

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad3 Pro, которая появится в китайской продаже по цене в 415, 460, 500 и 555 долларов за версии с 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 13-дюймовым экраном с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 900 нит, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,8, полным охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 11500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом USB-C 3.2 Gen1, модулем NFC, а также корпусом толщиной 6,64 мм и массой 678 граммов.

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