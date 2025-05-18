Флагманский проектор Hisense Vidda C3 Ultra появился в продаже

Компания Hisense выпустила в продажу флагманский проектор Vidda C3 Ultra, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1665 долларов. Новинка оснащается первым в мире трёхцветным лазером MCL39 кинематографического класса, яркостью 3200 CVIA люмен, разрешением 4K, динамической контрастностью 14000:1, 1,67-кратным оптическим приближением без потерь, проекционным соотношением от 0,9 до 1,5:1, поддержкой Dolby Vision, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode и HDR10+, акустической системой JBL формата 2.1 с независимым сабвуфером, процессором MT9681, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, гигабитным сетевым портом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Представлены телевизоры Hisense U6, U7, U8 и U9…
Компания Hisense представила телевизоры линейки ULED 2025 года, в которую вошли модели серий U6, U7, U8 и…
Google Chromecast неожиданно перестал работать по всему миру…
Сегодня на просторах интернета появилось очень много сообщений о сбоях в работе второго поколения Chromec…
Представлен лазерный проектор Sony BRAVIA 7…
Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью BRAVIA 7, которая ориентирована на создан…
Google интегрировала Gemini в телевизоры и автомобили…
Компания Google расширила возможности своего ИИ-ассистента Gemini, интегрируя его в устройства с Google T…
83-дюймовый телевизор LG OLED evo C5 оценили в $5400…
Компания LG объявила о выпуске серии OLED-телевизоров evo C5, в которую вошли модели с диагональю панелей…
85-дюймовый Samsung U8000F 4K Smart TV (2025) оценен в $1200…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией U8000F 4K Smart TV (2025), которая состоит из м…
Представлен 100-дюймовый телевизор Tuvio от Яндекса…
«Яндекс Фабрика» объявила о выпуске нового телевизора под брендом Tuvio, который может похвастаться диаго…
Представлены телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2025…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV S Mini LED 2025, в которую вошли модели с диа…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor