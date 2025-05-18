Флагманский проектор Hisense Vidda C3 Ultra появился в продаже

Компания Hisense выпустила в продажу флагманский проектор Vidda C3 Ultra, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1665 долларов. Новинка оснащается первым в мире трёхцветным лазером MCL39 кинематографического класса, яркостью 3200 CVIA люмен, разрешением 4K, динамической контрастностью 14000:1, 1,67-кратным оптическим приближением без потерь, проекционным соотношением от 0,9 до 1,5:1, поддержкой Dolby Vision, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode и HDR10+, акустической системой JBL формата 2.1 с независимым сабвуфером, процессором MT9681, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, гигабитным сетевым портом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.