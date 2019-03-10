Флагманский смартфон HONOR Magic 2

Смартфон выпускается в версии с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.Важным отличием Magic 2 3D от оригинальной модели стало использование специальной трубки на основе графена для лучшего отвода тепла от восьмиядерного процессора Kirin 980. Как результат, смартфон способен обеспечить высокую производительность при максимальной нагрузке.Оригинальный HONOR Magic 2 оснащается тройной фронтальной камерой, где 16-мегапиксельный сенсор дополнен двумя модулями по 2 Мп для анализа глубины резкости. В Magic 2 3D один из этих двух датчиков был заменён на продвинутый трёхмерный сканер с технологией структурированного света. Преимуществом такого решения является более точное и безопасное распознавание лица, а также возможность работы независимо от условий освещения.Стоимость смартфона составит 865 долларов.