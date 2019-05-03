Флагманский смартфон Honor 20 Pro показали на новых фото

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями передней панели смартфона Honor 20 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждет почти безрамочный дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Также смартфону прочат фирменную платформу Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешение 2340:1080 пикселей, а также четверную основную камеру с 40 Мп главным модулем, 20 Мп ультраширокоугольным модулем, 8 Мп модуль с телеобъективом и оптическим зумом, а также времяпролетную камеру ToF. Официальная презентация запланирована на 21 мая.