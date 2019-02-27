Флагманский смартфон Honor Magic 2 получил 3D-версию

Бренд Honor представил новую версию флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2 3D, который получил 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флэш-памяти и ценник в 870 долларов. Утверждается, что смартфон теперь может распознавать пользователя по лицу в абсолютно темном окружении. Также заявлено подтверждение электронных платежей по лицу в системе Alipay, система охлаждения на базе графена и технология 3D biosensing, о которой пока ничего не рассказывают. Остальные характеристики остались прежними.

Напомним, что смартфон оснащается 6,39-дюймовым Magic Slide экраном c разрешением 1080:2340 пикселей, который занимает почти 100% передней панели, топовой 7-нанометровой платформой Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с основным модулем на 24 Мп и ультраширокоугольным объективом 17 мм, вспомогательным датчиком на 16 Мп и монохромным на 24 Мп, тройной фронтальной камерой на 16+2+2 Мп c поддержкой трёхмерного сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с 40-ваттной зарядкой SuperCharge и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.