Флагманский смартфон Honor View 20 оценен в 38 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о скором начале продаж топового смартфона Honor View 20, который был представлен в конце прошлого года. Новинка выйдет в двух версиях: с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в чёрной и синей расцветках по цене 38 тысяч рублей, а также с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти в чёрном и красном цветах за 44 990 рублей. Предварительные заказы начнут принимать уже 23 января.

Напомним, что Honor View 20 оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 25 Мп фронтальной камерой, расположенной в крошечном круглом вырезе, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.