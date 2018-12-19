Флагманский смартфон Huawei P30 Pro показался на новых рендерах

2018-12-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Pro; [92]
Профильное издание TrendingLeaks поделилось новым изображением флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который еще не был представлен официально. В отличие от предыдущих утечек, на новом рендере аппарат изображен с круглым вырезом, расположенным в углу, а не каплевидным вырезом по центру.

Напомним, что слухи прочат камерофону 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, топовый чипсет Kirin 980, 6, 8 или 10 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основную камеру с датчиками разрешением 41 Мп, 24 Мп, 16 и 8 Мп, оптической стабилизацией изображения, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и 15-ваттной беспроводной зарядкой, а также операционную систему Android 9.0 Pie. Цена Huawei P30 Pro составит от 800 долларов, а официальный анонс ожидается в конце февраля.


Комментарии:
Хочешь сделать оригинальный подарок? Нач...
Хочешь сделать оригинальный подарок? НачДо самого долгожданного праздника большинства людей, Нового Года, ждать осталось совсем чуть-чуть, однако...
ViewSonic XG240R для настоящих геймеров...
ViewSonic XG240R для настоящих геймеровИгровых мониторов в последнее время стало очень много — буквально каждая вторая компания выпускает что-то...
Samsung Serif TV выглядит шикарно...
Samsung Serif TV выглядит шикарноПеред презентацией на CES компания Samsung официально анонсировала свой новый телевизор Samsung Serif TV,...
Lenovo показала смартфон начального уров...
Lenovo показала смартфон начального уровКомпания Lenovo только недавно показала свой крутой флагман с морем оперативной памяти, как на следующий ...
Samsung выпустила невероятный монитор...
Samsung выпустила невероятный мониторОфициально представлен новый монитор Samsung, который вас точно поразит. Дело в том, что у него диагональ...
LG UltraGear 38GL950G нацелен на геймеро...
LG UltraGear 38GL950G нацелен на геймероКомпания LG официально анонсировала свой новый монитор LG UltraGear 38GL950G, который нацелен на геймеров...
Huawei требует от США доказательств...
Huawei требует от США доказательствНекоторое время назад разгорелся настоящий скандал вокруг компании Huawei и правительства США. По мнению ...
Core i9-9900KF показался на сайте...
Core i9-9900KF показался на сайтеНекоторое время назад в сети обсуждали факт выхода в продажу новых процессоров компании Intel, теперь же ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial AudioОбзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio
Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFCОбзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистраторОбзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАчОбзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч
Предварительный обзор Huawei MateBook 13...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это в...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепе...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепеВ преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах. ...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень стра...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень страИногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что он...
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
Запуск первого в России комплексного реш...
Запуск первого в России комплексного реш14 декабря г. Казань, в IT-Парке прошла конференция посвященная запуску первого в России комплексного пил...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor