Флагманский смартфон Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro оснастят 8 ГБ ОЗУ, внутренним накопителем объёмом 128, 256 или 512 ГБ и аккумулятором на 4200 мАч. По имеющейся информации, базовая версия аппарата будет представлена в белом, синем и сером цветах корпуса, а Pro-версия — в черной, серой, белой и красной расцветках.«Сердцем» обеих модификаций станет восьмиядерная мобильная платформа Kirin 980 с тактовой частотой процессора 1,8 ГГц при поддержке графического ускорителя ARM Mali G76. Объем оперативной памяти Huawei P30 составит 6 ГБ, встроенного хранилища с возможностью расширения фирменной картой памяти Nano Memory — 128 ГБ, ожидаемая емкость аккумулятора — 3650 мАч.Huawei P30 получит тыльную камеру из трёх датчиков: основного на 40 Мп (f/1,8), 16-мегапиксельного широкоугольного (f/2,2) и телеобъектива с разрешением 8 Мп (f/2,4) и пятикратным гибридным зумом. Huawei P30 Pro оснастят камерой с четырьмя сенсорами: 40 Мп (f/1,6), широкоугольный на 20 Мп (f/2,2), 8-мегапиксельный с гибридным десятикратным зумом (f/3.4) и ToF-модуль.О стоимости смартфона пока неизвестно.