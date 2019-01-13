Флагманский смартфон LG G7 Fit

2019-01-13, Автор - Мария Шмелева; Продукт - LG G7 Fit; [75]
Компания LG выпустит смартфон среднего класса. Смартфон получил 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad от LG, обеспечивающий качественное звучание. Благодаря бумбокс-динамику, гаджет воспроизводит мощные басы, а с помощью технологии DTS:X 3D Surround Sound обеспечивает виртуальный объем 3D-звук. Камера с 16-мегапиксельным модулем поддерживает восемь режимов съёмки, оптимизированных при помощи искусственного интеллекта. Также в смартфоне предусмотрены дополнительные эффекты при обработке готовых изображений.LG G7 Fit построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821 и 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ с возможностью расширения. Почти всю переднюю панель занимает 6,1-дюймовый Full Vision-дисплей с разрешением 3120x1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Стоимость смартфона составит 29900 тысяч рублей.


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