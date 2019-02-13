Флагманский смартфон LG G8 ThinQ получит двойную камеру

Инсайдер Эван Бласс, известный своими правдивыми утечками, поделился качественным изображением флагманского смартфона LG G8 ThinQ. Судя по сравнительному рендеру, аппарат получит двойную камеру, как и у предшественника LG G7 ThinQ. Однако модули будут расположены горизонтально, а не вертикально. Также отметим небольшую «монобровь» в верху дисплея, 3,5 разъем для подключения наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Официальная презентация LG G8 ThinQ должна состояться 24 февраля на открытии выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне.