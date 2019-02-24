Флагманский смартфон LG G8 ThinQ

Представители LG пояснили, что опасаться постоянной вибрации дисплея не стоит — стереорежим будет настраиваемым. Кроме того, гаджет получит поддержку виртуального объёмного звучания DTS:X. Корпус устройства будет выполнен в дизайне Boombox Speaker — часть его внутреннего пространства используется в качестве резонансной камеры. Как и предшествующую модель, новинку оснастят выделенным 32-битным цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi Quad DAC.Практически все характеристики LG G8 ThinQ уже были рассекречены до анонса, однако у компании всё же осталось, чем удивить пользователей. Сегодня на сайте вендора появилось описание технологии Crystal Sound OLED, которой будет оснащён дисплей будущего флагмана. Речь идет об использовании поверхности экрана в качестве мембраны дополнительного динамика. Сообщается, что полученный стерео звук будет отличаться высокой четкостью при воспроизведении музыки и передаче голоса.О стоимости смартфона пока неизвестно.