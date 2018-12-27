Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне LG G8, официальный анонс которого ожидается в конце марта. Устройству прочат дисплей с каплевидным вырезом и 3D-камеру, которая дебютирует в смартфонах LG. А вот поддержки сотовых сетей пятого поколения в LG G8 не будет. Также стали известны характеристики более доступной модели Q9, выход которой состоится уже в следующем месяце. Аппарат оснастят 6,1-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессор омSnapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.