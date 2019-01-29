Флагманский смартфон LG V50 ThinQ 5G будет стоить 1165 долларов

Корейские источники поделились информацией о первом смартфоне LG c поддержкой сетей пятого поколения. Им станет модель V50 ThinQ 5G, которую представят 24 февраля одновременно с другим флагманом G8 ThinQ. Аппарат появится в продаже в конце марта по ориентировочной цене от 1165 до 1355 долларов. Утверждается, что смартфон будет продаваться в Европе и Южной, а в США его продажами займется оператор Sprint. LG V50 ThinQ 5G прочат топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, экран с диагональю 6 дюймов и аккумулятор на 4000 мАч.