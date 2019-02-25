Флагманский смартфон LG V50 ThinQ 5G получил присоединяемый дисплей

Компания LG вслед за Samsung и Xiaomi представила свой флагманский смартфон V50 ThinQ 5G, одной из особенностей которого является поддержка сетей 5G. Новинку оснастили 6,4-дюймовым дисплеем FullVision OLED с разрешением 3120:1440 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой на 5 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой на 12-Мп (объективом с апертурой F/1,5), 12-Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,4) и 16-Мп (широкоугольная оптика F/1,9), топовым чипсетом Snapdragon 855, модемом 5G Qualcomm X50, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, беспроводной зарядкой мощностью до 10 Вт, АКБ на 4000 мАч, стереодинамиками, портом USB 3.1 Type-C, 3,5-мм разъемом, защитой MIL-STD-810G и IP68, а также подсоединяемым 6,2-дюймовым дисплеем Dual Screen с разрешением 2160:1080 пикселей.