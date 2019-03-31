Флагманский смартфон Meizu 16s появится в продаже 29 апреля

Китайские источники поделились подробностями о релизе флагманского смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат появится в продаже уже 29 апреля этого года. Ранее сообщалось, что смартфон представят в апреле, а продажи стартуют в мае. Meizu 16s прочат восьмиядерный процессор Qualcomm Sapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, Android 9.0 Pie, 6,2-дюймовый дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, 128 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, модуль NFC и аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт.