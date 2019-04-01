Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой восьмиядерной платформы Snapdragon 855, дисплея с разрешением 2232:1080 точек, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной Android 9.0 Pie. Смартфон набрал почти 358 тысяч баллов, что является логичным результатом для Snapdragon 855. Meizu 16s также прочат подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, модуль NFC и аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт. Официальный анонс ожидается уже в этом месяце.