Флагманский смартфон Meizu 16s сертифицировали в Китае

Китайский регулятор 3C сертифицировал смартфон Meizu 16s, подтвердив тем самым его скорый выход. Напомним, что устройству прочат поддержку технологии быстрой зарядки mCharge или Super mCharge (Meizu в свое время обещала зарядить аккумулятор на 3000 мАч с 0 до 60% за 10 минут), 6,2-дюймовый дисплей, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 48-Мп камеру с датчиком изображения Sony IMX586, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Также ожидается выход модели Meizu 16s Plus с 6,5-дюймовым экраном. Ориентировочная цена стандартной модели составляет 490 долларов.