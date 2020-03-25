Флагманский смартфон Meizu 17 показали на фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился первыми живыми фотографиями флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Отметим горизонтально ориентированную основную камеру с четырьмя модулями и кольцевой вспышкой, а также переднюю панель с вырезом для фронтальной камеры. Что до характеристик, то смартфону прочат топовый чипсет Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, до 512 ГБ флеш-памяти, дисплей с разрешением 2206:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей.