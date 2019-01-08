Флагманский смартфон Mi 9

Минимальная конфигурация, которая представлена флэш-массивом на 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ.Корпус имеет размеры 155 х 75 х 7,6 мм. За электропитание гаджета отвечает аккумулятор на 3500 мАч, обладающий функцией быстрой зарядки на 32 Вт.Основная камера представлена тремя модулями. Главный сенсор Sony IMX 586 имеет рекордное разрешение 48 МП. Кроме того, камера оборудована вспомогательным датчиком на 12 МП и трехмерным блоком TOF (Time of flight).Новинка получит экран формата 19:9, который изготовлен по AMOLED-технологии и обеспечивает разрешение стандарта Full HD+. Размер диагонали составляет 6,4 дюйма. Вырез в верхней части дисплея имеет небольшой размер и капле образную форму. Он предназначен для фронтальной камеры, которая включает в себя оптический блок Sony IMX 576 разрешением 24 МП.В основу электронной начинки положен новейший скоростной чипсет Snapdragon 855. Данная микросхема включает в себя 8 ядер Kryo 485, работающих на частотах 1,8-2,84 ГГц, а также видеоконтроллер Adreno 640, отвечающий за обработку графики. Роль программного интерфейса возложена на ОС Android 9 Pie с графической оболочкой MIUI 10.Стоимость смартфона составит 400 долларов.