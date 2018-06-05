Флагманский смартфон Moto Z3 показался на качественном рендере

Недавно в сети появились официальные рендеры смартфона Moto Z3 Play, а сегодня в сеть утекли качественные изображения флагманской модели Moto Z3. Судя по всему, дизайн готовящихся к выходу устройств почти не отличается. Официальный анонс смартфонов запланирован на завтра, 6 июня.

Согласно утечке, опубликованной сайтом XDA Developers, Moto Z3 Play оснастят алюминиевым корпусом, 6-дюймовым Max Vision FHD+ AMOLED дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 636 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 509 и сотовым модемом Snapdragon X12 LTE, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 12-Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, а также аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В качестве операционной системы используется Android 8.х Oreo.