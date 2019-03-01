Флагманский смартфон Nokia 9 PureView будут продавать со скидкой

Компания HMD Global объявила о том, что с 3 по 11 марта флагманский смартфон Nokia 9 PureView будет продаваться со скидкой в 100 долларов. Таким образом, его цена составит 599 долларов. Довольно дешево для флагмана начала 2019 года, да еще и с потенциально самой крутой камерой на рынке. Но это касается лишь американского рынка. В Европе смартфон выйдет 1 апреле по цене 650 евро, а, например, во Франции за него и вовсе запросят 700 евро. Старт российских продаж Nokia 9 PureView запланирован на второй квартал по цене 49 990 рублей.

Напомним, что главной особенностью новинки является тыльная камера с пятью модулями с оптикой ZEISS. Как оказалось, все модули имеют разрешение 12 Мп, а два из них монохромные. Сообщается, что суммарное разрешение снимка может составить 60 Мп, съемка производится в режиме HDR, динамический диапазон равен 12,4 ступеней экспозиции, а в процессе обработки ИИ учитывает 1200 уровней глубины резкости. Также фото можно сохранять в форматах RAW/DNG, чтобы затем редактировать их в Adobe Photoshop Lightroom на смартфоне.

Новинку также оснастили 5,99-pOLED дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев,20 Мп фронтальной камерой, прошлогодним чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и беспроводной зарядкой стандарта Qi, а также портом USB Type-C. Разъём 3,5 мм для наушников здесь не предусмотрен. Габариты устройства равны 155:75:8 мм, а масса – 172 г.