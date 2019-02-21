Флагманский смартфон OnePlus 7 засветился на живом фото

Китайский искатель утечек @Steven_Sbw выложил фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон OnePlus 7. Судя по минимальным рамкам вокруг дисплея, аппарат получит выдвижную фронтальную камеру. Скорее всего, это будет реализовано как в смартфонах Vivo V15 Pro и Vivo Apex. Что до OnePlus 7, то ему прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп и старшую версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Ожидается, что некоторые подробности о грядущей новинке будут объявлены в рамках выставки Mobile World Congress 2019.