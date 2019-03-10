Флагманский смартфон Redmi Note 7 Pro

Ночной режим на Redmi Note 7 Pro улучшает качество снимков при недостатке освещения. Фото становятся более резкими, яркими, исчезают засветы.Портретный режим на основную двойную камеру достаточно точно отделяет главный объект от фона даже в сложных условиях. Фронтальная камера также поддерживает портретный режим, но качество снимков и «вырезание» объекта заметно хуже.По умолчанию Redmi Note 7 Pro делает снимки в разрешении 12 Мп, а чтобы активировать 48 Мп необходимо перейти в ручные настройки. При съёмке с таким разрешением детализация немного возрастает, а сами фото 8000х6000 пикселей занимают порядка 12-14 МБ. Также смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта, но результат не всегда лучше автоматических настроек. О стоимости смартфона пока неизвестно.