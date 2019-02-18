Флагманский смартфон Samsung Galaxy A50

Смартфон поддерживает стандарты связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Low Energy и ANT+. Заявлена поддержка быстрой зарядки Samsung EP-TA200 на 15 Вт, восьмиядерный процессор Exynos 9610, графика Mali-G72 MP3, до 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ расширяемой ПЗУ, аккумулятор на 4000 мАч, тройная основная камера и операционная система Android Pie из коробки.В американском ведомстве FCC были сертифицированы две модели: SM-A505F и SM-A505F/DS с двумя слотами для SIM-карт. Размеры Galaxy A50 составляют 158,5 x 74,5 мм при диагонали экрана 158 мм (6,22 дюйма). По слухам, аппарат получит Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Некоторые споры ведутся о типе матрицы: одни источники утверждают, что Galaxy A50 получит экран Infinity-V, как у Galaxy M10 и Galaxy M20. Другие считают, что это будет Infinity-O с круглым вырезом прямо в экране.О стоимости смартфона пока неизвестно.