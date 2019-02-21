Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 представлен официально

2019-02-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10 ; [86]
Компания Samsung официально представила флагманские смартфоны Galaxy S10 и Galaxy S10+. Новинки получили Dynamic AMOLED-дисплеи, сертификацию HDR10+ и встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Смартфоны появятся в продаже 8 марта по рекомендованной цене 68 990 рублей за Galaxy S10, 76 990 рублей за Samsung Galaxy S10+ в чёрной, синей и белой перламутровой расцветке, 124 990 рублей за Galaxy S10+ с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти в керамическом корпусе черного и белого цветов.


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