Флагманский смартфон Sony Xperia 1.1 получит семь камер

В сети появились новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Sony Xperia 1.1, официальный дебют которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2020. Утверждается, что аппарат получит двойную фронтальную камеру и основную камеру на пять модулей. Речь идет о 64 Мп главном модуле с датчиком формата 1/1,7 дюйма, перископной камере с 5-кратным оптическим зумом, 12 Мп камерой с крупным датчиком формата 1/1,5 дюйма, 12-Мп сверширокоугольном модуле с датчиком формата 1/3,4 дюйма и 2-Мп времяпролетной камере (ToF). Также смартфону прочат топовый чипсет Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения и 12 ГБ оперативной памяти.