Флагманский смартфон Sony Xperia 5 Plus показали на рендерах

2020-01-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 5 Plus; [83]
Специализирующийся на утечках ресурс Slashleaks поделился первыми официальными рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 5 Plus, выход которого ожидается 24 февраля на выставке MWC 2020. По последним данным, аппарат оснастят 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K, фирменным соотношением сторон 21:9 и поддержкой расширенного динамического диапазона, флагманского платформой Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 или 48 Мп, а также двумя модулями по 12 Мп и времяпролетной камерой ToF, поддержкой записи видео в разрешении 8K, поддержкой быстрой зарядки, модулем NFC и защитой по степени IP68. Цена смартфона составит около 850 долларов.


Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 Plus
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