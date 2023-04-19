Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra уже раскуплен

Компания Xiaomi объявила, что стартовая партия топового смартфона Xiaomi 13 Ultra была распродана сразу после начала продаж на всех онлайн-площадках. Пользователи раскупили даже так называемый «комплект фотографа». Босс Xiaomi Лу Вейбинг уже заверил фанатов, что в компании нарастили производство Xiaomi 13 Ultra для удовлетворения спроса. Старт открытых продаж намечен на 21 апреля.

Напомним, что оцененный от 865 долларов камерофон характеризуется 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды (IP68) и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14.
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