Флагманский смартфон Xiaomi 15 оценили в 630 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 15, которая будет стоить на домашнем китайском рынке от 630 до 770 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением, 1,5K, частотой обновления от 1 до 120 Гц и рекордно узкими рамками (1,38 мм), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которая на 45% быстрее предшественника, батареей Jinshajiang ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на датчике JN1) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.