Флагманский смартфон Xiaomi 18 получит две 200-Мп камеры Известный правдивыми инсайдами информатор Дебаян Рой рассекретил параметры базового флагмана Xiaomi 18, релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 6,4-дюймового OLED-экрана на основе панели TCL M11 с разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц, топовой 2-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, боковой металлической рамки, подэкранного дактилоскопического сенсора, интерфейса USB 3.2 и полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 17:36 . Xiaomi 18

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