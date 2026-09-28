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Qualcomm позволит запускать ПК-игры на смартфонах

Флагманские Android-смартфоны уже обладают огромной вычислительной мощностью, однако им пока не хватает одного важного элемента, чтобы стать полноценными портативными устройствами для ПК-игр — DirectX 12. Но согласно новым данным, Qualcomm работает над решением, которое может сделать запуск требовательных игр для Windows на смартфонах с процессорами Snapdragon значительно более реалистичным. Суть проблемы в том, что несмотря на высокую производительность, новые процессоры пока не поддерживают DirectX 12 и из-за этого производительность в ПК-играх очень сильно проседает. Сейчас пользователи обходят это ограничение с помощью таких инструментов, как Winlator и GameHub, а также созданных сообществом графических драйверов Turnip. Они позволяют запускать некоторые игры для Windows и x86 на Android через Wine и различные слои трансляции, однако результат сильно зависит от конкретной игры.

Ситуация может измениться — китайский технологический канал Geekerwan сообщает, что Qualcomm работает над улучшенными официальными графическими драйверами, предназначенными специально для трансляции ПК-игр. Компания также якобы рассматривает возможность более прямой поддержки DirectX 12 в Android. В ходе практических тестов на референсном устройстве Qualcomm с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 специалистам удалось запустить Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong в режиме DirectX 12 через слой трансляции, так что это вполне реально.
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