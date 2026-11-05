Раскрыты процессоры серии смартфонов HONOR 700

Компания HONOR, предположительно, представит серию смартфонов HONOR 700 в Китае уже в этом месяце — новинки будут конкурировать с линейками Oppo Reno 17 и Vivo S70, выход которых также ожидается в ближайшее время. А сегодня известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл предполагаемые характеристики новинок, намекнув, что они будут весьма мощными. По его данным, стандартный HONOR 700 получит Snapdragon 8s Gen 4, а более дорогой HONOR 700 Pro оснастят Snapdragon 8 Gen 5. Инсайдер называет такой подход технологией Dual 8, поскольку обе модели будут использовать платформы Qualcomm серии Snapdragon 8, но Pro-версия получит более производительный процессор.

На фоне конкурентов новинки HONOR могут оказаться весьма привлекательными — обычный Oppo Reno 17, по слухам, оснастят Snapdragon 7 Gen 4, тогда как Reno 17 Pro получит Dimensity 8500 Super. Vivo S70, в свою очередь, приписывают Snapdragon 8s Gen 4, что делает его прямым конкурентом стандартного HONOR 700. Согласно предыдущим утечкам, смартфоны получат 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и дополнительный экран диагональю 1,72 дюйма на тыльной панели. Основная камера может иметь разрешение 200 Мп, а версия Pro дополнительно получит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Обе модели также могут поддерживать внешний телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм. Ожидается, что ёмкость аккумуляторов всей серии составит около 9000 мАч, что весьма существенно по нынешним меркам.
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