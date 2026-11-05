Раскрыты процессоры серии смартфонов HONOR 700

На фоне конкурентов новинки HONOR могут оказаться весьма привлекательными — обычный Oppo Reno 17, по слухам, оснастят Snapdragon 7 Gen 4, тогда как Reno 17 Pro получит Dimensity 8500 Super. Vivo S70, в свою очередь, приписывают Snapdragon 8s Gen 4, что делает его прямым конкурентом стандартного HONOR 700. Согласно предыдущим утечкам, смартфоны получат 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и дополнительный экран диагональю 1,72 дюйма на тыльной панели. Основная камера может иметь разрешение 200 Мп, а версия Pro дополнительно получит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Обе модели также могут поддерживать внешний телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм. Ожидается, что ёмкость аккумуляторов всей серии составит около 9000 мАч, что весьма существенно по нынешним меркам.