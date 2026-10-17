iPhone 18 Pro и Pro Max бьют рекорды продаж в Китае

Китайский информатор Digital Chat Station сообщает, что флагманский смартфон iPhone 18 Pro Max поставил новый рекорд по недельным активациям на китайском рынке. Утверждается, что за все время продаж iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разошлись в количестве 4 миллионов устройств. Отдельно отмечается, что в семерку самых продаваемых смартфонов в Китае попали iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17.

Напомним, что оснащенный от 1200 долларов iPhone 18 Pro оснащается 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR с кадровой частотой 1-120 Гц и защитным стеклом Ceramic Shield 2, 2-нанометровой однокристальной системой A20 Pro с 6-ядерным CPU, 7-ядерной графикой и 2-ядерным нейронным процессором, улучшенной системой охлаждения, фирменным беспроводным чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, 48-Мп основной камерой с переменной диафрагмой, уменьшенным Dynamic Island, увеличенной до 36 часов воспроизведения видео автономностью, предустановленной операционной системой iOS 27 с новой версией голосового помощника Siri AI, 256, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ встроенной памяти, алюминиевым корпусом, а также черной, серебристой, лавандовой и новой бордовой расцветками.
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