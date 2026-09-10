iPhone 17 подорожал после выхода нового поколения

Сразу после презентации новых iPhone компания Apple подняла цены на прошлое поколение, хотя обычно было ровно наоборот. Теперь iPhone 17 с 256 ГБ обойдется в 900 долларов, а вариант на 512 ГБ – 1100 долларов. Новая цена iPhone 17e с 256 ГБ составила 700 долларов, а версия с 512 ГБ теперь стоит 900 долларов. iPhone Air на 256, 512 ГБ и 1 ТБ теперь предлагается за 1100, 1300 и 1700 долларов соответственно. Наконец iPhone 16 подорожал до 800 долларов. Отметим, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max подорожали на 100 долларов в сравнении с прошлым поколением iPhone 17 Pro и 17 Pro Max соответственно. Производитель не назвал причин повышения цен, но очевидно дело в дефиците чипов памяти и накопителей. Последний был вызван ажиотажным спросом со стороны ведущих компаний в области искусственного интеллекта.