Глобальную версию Xiaomi 18 Pro Max оценили в 1600 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro Max, который вышел в Китае еще в сентябре этого года. Новинку оценили в 1600 и 1800 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон оснащается топовым 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, системой охлаждения с новым кольцевым жидкостным насосом, 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2624:1208 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (телеобъектив на датчике оптического размера 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, тремя динамиками, защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, 2,86-дюймовым дополнительным экраном на задней панели и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.