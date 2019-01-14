Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 будет стоить 440 долларов

Сетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в феврале этого года. Итак, устройству прочат 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 19:9, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп, дополнительным на 12-Мп и третьим модулем с датчиком для трехмерного сканирования, фронтальную камеру с 24-Мп сенсором Sony IMX576, сканер отпечатков пальцев под экраном, аккумулятор на 3500 мАч без поддержки беспроводной зарядки, но с быстрой проводной зарядкой Qualcomm QC4+ и адаптером на 32 Вт в комплекте, а также Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Цена младшей версии составит 440 долларов.