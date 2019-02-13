Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 окажется дороже Mi 8

Тенденция на подорожание смартфонов ярко проявилась в прошлом году (новое поколение iPhone) и, судя по всему, продолжится в этом году. Флагманы Galaxy S10 будут стоить больше 1000 долларов, а LG G8 ThinQ также ждет существенное подорожание. Судя по свежим слухам, похожая история ждет и Xiaomi Mi 9. Партнер инвестиционного департамента Xiaomi Industry Пан Цзютан заявил, что Mi 9 будет стоить около 4000 юаней или примерно 590 долларов. Его предшественник Xiaomi Mi 8 на выходе оценивался в Китае примерно в 420 долларов, а топовая версия Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти продавалась за 577 долларов. Впрочем, Цзютан не уточнил, о какой именно версии идет речь. Есть надежда, что он говорил о топовом варианте, ведь Xiaomi ранее не отличалась беспричинным повышением цен на свои смартфоны.