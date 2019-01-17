Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 показали на новых рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Рендеры демонстрируют круглый вырез в экране, как у Redmi Note 7 и Xiaomi Play, очень тонкие рамки со всех сторон и тройную основную камеру. Напомним, что смартфону прочат 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2К, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, встроенный под экран дактилоскоп, аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 32 Вт, защиту от воды по стандарту IP68, тройную основную камеру с датчиками на 48 Мп (Sony IMX586), 18 и 8 Мп, 6/8/10 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти.