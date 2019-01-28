Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 показали на официальном рендере

Компания Xiaomi опубликовала два тизера флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Первый рендер демонстрирует нижнюю часть экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев, а второй – тройную основную камеру. Предполагается, что флагман представят 19 февраля, за день до анонса смартфонов Samsung Galaxy S10 и первого смартфона Samsung со сгибающимся экраном.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, топовый чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 3500 мАч, тройную камеру с 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, 12-вспомогательным сенсором и модулем 3D ToF, фронтальную камеру на 24 Мп и продвинутую технологию быстрой зарядки.