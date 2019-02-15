Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 показали на видео

Вчера компания Xiaomi уже публиковала несколько официальных изображений флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Сегодня в сети появился официальный рекламный тизер-ролик, который демонстрирует переливающуюся разными оттенками заднюю панель. Напомним, что слухи прочат китайскому флагману топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, 6,4 дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальный анонс Xiaomi Mi 9 запланирован на 20 февраля.