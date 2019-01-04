Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получит 48-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в первом квартале 2019 года. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19:9, вырез в форме капли, в котором будет расположен 24-Мп камера на основе сенсора Sony IMX576, тройную камеру с 48-Мп датчиком Sony IMX586, второстепенным 12-Мп сенсором и датчик 3D ToF для определения глубины сцены, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой 32-ваттной быстрой подзарядки, а также предустановленную ОС Android 9 Pie с фирменной надстройкой MIUI 10. Размеры устройства составят 155:75:7,6 мм. Младшая версия на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 440 долларов.