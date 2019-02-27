Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 уже продают в Европе

Розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 в Европе должны стартовать 28 февраля, однако в Нидерландах новинка стала доступна раньше времени. Например, местный ритейлер Belsimpel продает Xiaomi Mi 9 по цене в 550 евро, хотя официальная цена на версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти составляет 450 евро, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 500 евро. В Китае, разумеется, цены еще ниже.

Напомним, что смартфон оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.