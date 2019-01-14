Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился на рендере

Сетевые источники раздобыли новый рендер флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4, официальный анонс которого ожидается только во второй половине 2019 года. Судя по изображению, аппарат получит двойную фронтальную и тройную тыльную камеры. Ну а первым смартфоном китайского производителя с тройной основной камерой станет Xiaomi Mi 9, дебют которого состоится уже в феврале этого года. Если верить источникам, этот флагман выйдет в трех версиях, лишь одна из которых будет с тройной камерой. Предполагается, что она получит название Xiaomi Mi 9 Pro. Что до Xiaomi Mi Mix 4, то ей прочат продвинутую технологией оптического зума, которая не потребует сильного увеличения толщины корпуса. .