Флагманский смартфон Xiaomi Redmi Х испытали на прочность. Видео

Компания Xiaomi опубликовала два видеоролика, посвященных грядущему флагманскому смартфону Redmi. На видео еще не представленный официально аппарат испытывают на прочность. Делается это довольно необычным способом – несколько мужчин и одна женщина давят, наступают и даже прыгают на смартфон. Видимых повреждений аппарат не получил, а потому можно сделать вывод, что он действительно очень прочный. Напомним, что главной особенностью Xiaomi Redmi станет двойная камера с 48-Мп основным модулем. Официальная презентация смартфона запланирована на 10 января.