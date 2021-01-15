Флагманский смартфон iQOO 7 появился в продаже

Компания iQOO дала старт китайским продажам смартфона iQOO 7, который является самым доступным флагманом на базе топовой платформы Snapdragon 888. Производитель не преминул похвастаться тем, что во время первой распродажи было продано смартфонов на 30 миллионов долларов. Напомним, что новинка оценена в Китае в 588 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и 650 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон также характеризуется поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (адаптер питания в комплекте), модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 800 кд/кв.м и частотой сенсорного слоя 300 Гц.
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