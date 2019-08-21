Флагманский смартфон vivo Nex 3

Фишкой модели, согласно предыдущим утечкам, стал «экран-водопад», загнутый по боковым граням под углом около 90°, при этом верхние и нижние рамки дисплея практически незаметны. Фронтальная камера новинки предположительно разместится под поверхностью экрана. Новинке также приписывают тройную основную камеру и процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, прочие характеристики и цена будущего флагмана неизвестны.Подтверждением поддержки 5G-сетей стал опубликованный топ-менеджером по продукции vivo скриншот, на котором отчетливо видна работа двух SIM-карт, одна из которых работает в сети 5G. В правом верхнем углу экрана также видна иконка NFC, подтверждающая наличие соответствующего модуля.О стоимости новинки пока неизвестно.